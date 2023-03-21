AliExpress построит посёлок в России для производителей и продавцов продукции интернет-магазинов

Речь идёт о партнёрах интернет-магазинов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, таких компаний в России около 120 тысяч. Сначала должен быть построен промышленный парк «Верхний Услон», строительство развернут под Казанью. Также будет построен посёлок, проект которого планируется представить уже в июле 2023 года.

Проект промпарка рассчитан до 2030 года. Первый корпус стоимостью 350 млн рублей построят в течение года, остальные — по мере загрузки.