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AliExpress позволит россиянам возвращать купленные товары без каких-либо объяснений

Но смартфоны таким образом вернуть не получится
AliExpress официально объявила о нововведениях в собственных правилах — теперь площадка позволит покупателям из России возвращать товары, купленные в Китае, без каких-либо объяснений причин. К слову, Россия первой, среди прочих стран, кроме Китая, получила такую возможность.

”Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли”, — рассказал гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Сначала россиянам будет доступен возврат более чем 10 млн самых популярных товаров. В дальнейшем планируется позволить вернуть весь ассортимент, предлагаемый на площадке. К исключениям относятся “нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов”.

Компания уверяет, что возврат будет бесплатным для пользователей, а чтобы его совершить, достаточно открыть “спор” через службу поддержки, после чего пользователь получит специальный код. С ним и товаром он должен будет отправиться на почту — деньги должны будут вернуться на счет покупателя после доставки товара на склад AliExpress.

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