AliExpress позволит россиянам возвращать купленные товары без каких-либо объяснений

”Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли”, — рассказал гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Сначала россиянам будет доступен возврат более чем 10 млн самых популярных товаров. В дальнейшем планируется позволить вернуть весь ассортимент, предлагаемый на площадке. К исключениям относятся “нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов”.

Компания уверяет, что возврат будет бесплатным для пользователей, а чтобы его совершить, достаточно открыть “спор” через службу поддержки, после чего пользователь получит специальный код. С ним и товаром он должен будет отправиться на почту — деньги должны будут вернуться на счет покупателя после доставки товара на склад AliExpress.