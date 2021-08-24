AliExpress продаёт новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 почти вдвое дешевле официальной цены в РФ

Но в том числе из-за своей актуальности, Mi Band 6 — достаточно дорогое устройство. Да, оно всё ещё дешевле смарт-часов, но в российской рознице цена браслета находится на уровне около 3990 рублей.

Но прямо сейчас девайс можно приобрести почти в два раза дешевле этой суммы. И всё благодаря AliExpress — на китайской площадке на шестой Mi Band прямо сейчас действует очень приятная скидка.