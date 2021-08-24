AliExpress продаёт новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 почти вдвое дешевле официальной цены в РФ

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AliExpress продаёт новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 почти вдвое дешевле официальной цены в РФЖелавшим купить эту модель явно стоит поторопиться
Представленный в 2021 году фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 оказался по-настоящему прорывным. Отличительной особенностью устройства от предшественников стал почти что огромный безрамочный экран.
Но в том числе из-за своей актуальности, Mi Band 6 — достаточно дорогое устройство. Да, оно всё ещё дешевле смарт-часов, но в российской рознице цена браслета находится на уровне около 3990 рублей.
Но прямо сейчас девайс можно приобрести почти в два раза дешевле этой суммы. И всё благодаря AliExpress — на китайской площадке на шестой Mi Band прямо сейчас действует очень приятная скидка.
Для того, чтобы воспользоваться ею, нужно перейти по ссылке и воспользоваться промокодом RUWOW455. После этого цена девайса опустится до 2178 рублей.