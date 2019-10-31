Aliexpress сократит время доставки товаров в Россию в 5 раз

Также компания отдельно отметила, что нововведение совершенно никак не повлияет на конечную стоимость товаров для потребителей, но зато время доставки может сократиться с 50 до 10 дней. Связано это с тем, что ранее Alibaba использовала для доставки товаров лишь сухопутный транспорт, который не мог похвастаться высокой скоростью работы.

Что интересно, продолжительность перелета в рамках новых рейсов составит порядка 12 часов. Сами перелеты будут выполняться раз в день, но в честь предстоящей распродажи 11 ноября, компания намерена увеличить количество рейсов до двух в день.