Наука и технологии
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Aliexpress сократит время доставки товаров в Россию в 5 раз
И все благодаря внедрению новых маршрутов доставки
Как стало известно, Alibaba, компания в том числе владеющая Aliexpress, занялась отправкой в Россию товаров, купленных на ее онлайн-площадках, при помощи самолетов. По словам представителей компании, делается это для того, чтобы снизить время ожидания покупки до 5 раз.
Также компания отдельно отметила, что нововведение совершенно никак не повлияет на конечную стоимость товаров для потребителей, но зато время доставки может сократиться с 50 до 10 дней. Связано это с тем, что ранее Alibaba использовала для доставки товаров лишь сухопутный транспорт, который не мог похвастаться высокой скоростью работы.
Что интересно, продолжительность перелета в рамках новых рейсов составит порядка 12 часов. Сами перелеты будут выполняться раз в день, но в честь предстоящей распродажи 11 ноября, компания намерена увеличить количество рейсов до двух в день.