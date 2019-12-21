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AliExpress спрогнозировал возвращение россиян на вещевые рынки

В связи с понижением беспошлинного порога
По словам гендиректора компании “AliExpress Россия” Дмитрия Сергеева, снижение беспошлинного порога для интернет покупок за рубежом гарантирует возврат российских покупателей на вещевые рынки.

Напомним, что начиная со следующего года беспошлинный порог для зарубежных интернет покупок упадет с 500 евро или 34,5 тыс рублей до 200 евро или 14 тыс рублей. Однако уже к 2022 году российские власти планируют понизить его до 20 евро, а это, к слову, всего 1,4 тыс рублей. Сергеев отмечает, что средняя стоимость покупок россиян превышает порог в 1 тыс рублей.

Так, по его словам, это маловероятно приведет к переходу российский покупателей на отечественные онлайн-магазины, поскольку в ассортименте они имеют те же товары из Китая, но в два, а то и в три раза дороже, чем на AliExpress.”При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов. Они скорее вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы”, — заключил Сергеев.

Автор: Лилик Ми