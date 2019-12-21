AliExpress спрогнозировал возвращение россиян на вещевые рынки

Напомним, что начиная со следующего года беспошлинный порог для зарубежных интернет покупок упадет с 500 евро или 34,5 тыс рублей до 200 евро или 14 тыс рублей. Однако уже к 2022 году российские власти планируют понизить его до 20 евро, а это, к слову, всего 1,4 тыс рублей. Сергеев отмечает, что средняя стоимость покупок россиян превышает порог в 1 тыс рублей.

Так, по его словам, это маловероятно приведет к переходу российский покупателей на отечественные онлайн-магазины, поскольку в ассортименте они имеют те же товары из Китая, но в два, а то и в три раза дороже, чем на AliExpress.”При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов. Они скорее вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы”, — заключил Сергеев.