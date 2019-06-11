AliExpress ускорит доставку дешёвых покупок на несколько недель

Китайская торговая площадка AliExpress начала тестировать ускоренную доставку в Россию дешёвых товаров. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Речь о товарах дешевле 150 рублей. В течение месяца возможность будет доступна для всех недорогих заказов.

Источник заявил: «Мы запускаем новый маршрут для недорогих посылок. Теперь они будут доставляться почти на две недели быстрее, чем раньше, благодаря тому, что с сортировочного центра летят самолетом в Москву». Также он добавил, что часть товаров уже так отправляется.