Aliexpress выступил против введения пошлин не дешевые товары из-за рубежа

При этом Сергеев также высказал предположение, что снижение порога продвигают представители отечественных интернет-магазинов, желающих таким образом избавиться от конкурента в лице Aliexpress и получить максимальную коммерческую выгоду от ограничений.

”Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе. Это в основном сводится именно к лоббизму российских магазинов. В их мире — и это огромное упрощение — выглядит так: давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены”, — рассказал гендиректор “AliExpress Россия” Дмитрий Сергеев.

Напомним, что с 1 января 2020 года беспошлинный порог для товаров, купленных за рубежом, снизится с 500 до 200 евро. А уже в начале декабря текущего года Министерство финансов выступило с предложением уже с 1 июля 2020 года снизить порог до 100 евро, 1 января 2021 года снизить его до 50 евро и уже с 1 января 2022 года снизить беспошлинный порог до 20 евро. Предложение, к слову, поддержал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.