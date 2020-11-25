AliExpress заблокировали в Индии из-за потенциального ущерба суверенитету страны

Сообщило об этом Министерство электроники и информационных технологий. ”Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало указ в соответствие с разделом 69А Закона об информационных технологиях, блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям”, - отмечается в ведомстве.

Также в заявлении указано, что послужило причиной блокировки приложений. Так, согласно опубликованным данным, ведомство получило информацию об этих приложениях, в которой сообщается о возможности их использования для деятельности, способной нанести урон суверенитету и целостности страны. Кроме того, приложения подозревают и в возможности нанесении ущерба и “безопасности государства и общественного порядка”.