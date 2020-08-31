AliExpress займется быстрой доставкой продуктов в России

Известно, что в числе первых партнеров сервиса маркетплейса числится сервис “Самокат”. Помимо продуктов и готовых блюд пользователи смогут заказать и товары повседневного спроса. Доставкой же займутся курьеры партнера. Для использования сервиса пользователям будет предложена отдельная корзина внутри уже функционирующего приложения AliExpress.

Однако стоит отметить, что воспользоваться услугой быстрой доставки продуктов от AliExpress смогут не все россияне. Данный сервис будет работать лишь в нескольких регионах России, в числе которых Москва, Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.