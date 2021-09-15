AliExpress запустил повышенный кэшбэк для покупателей с картами МИР

Каждый участник получит до 500 рублей кэшбэка на одну карту и до 1000 рублей за весь период акции, которая продлится с 15 сентября по 31 октября. В акции участвуют все товары, представленные на AliExpress Россия, даже те, на которые уже распространяется скидка. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрировать платёжную карту «Мир» для оплаты покупок на сервисе AliExpress Россия. Сделать это можно на сайте платёжной системы или в мобильном приложении «Привет. Мир».

«AliExpress в числе первых международных партнёров запустил приём карт «Мир». Сегодня это одна из самых любимых у держателей карт площадок для шопинга в сети, интерес к которой постоянно растёт», – отметила Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир».