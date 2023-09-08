Алиса из приложения «Яндекс» теперь может рассказать, где ваш ребёнок

Теперь пользователи «Яндекс Плюса» могут легко отслеживать местоположение своих детей с помощью новой функции «Где ты?». Она доступна в приложении «Яндекс» с «Алисой» и требует подключения опции «Плюс Детям». Эта возможность доступна для устройств с Android, а скоро она появится и для iOS.

Исследования показали, что смартфоны есть у многих детей среднего возраста. Поэтому «Яндекс» включил функцию «Где ты?» в опцию «Плюс Детям» для своих более чем 23 миллионов подписчиков. С помощью этой функции родители могут не только видеть местоположение детей на карте, но и создавать списки мест, которые они посещают регулярно, такие как школы и дома родственников. Приложение также уведомляет родителей, если заряд батареи устройства ребёнка опускается ниже 20%.

Функция «Где ты?» использует технологии геолокации, чтобы определить местоположение детей. В зонах с ограниченной GPS-связью она использует координаты ближайших базовых станций, мобильных операторов и Wi-Fi. Родители могут легко настроить эту функцию на родительском и детском устройствах через приложение «Яндекс» с «Алисой».