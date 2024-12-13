«Алиса» научилась управлять ТВ через произвольные, а не заранее записанные команды

«Алиса» научилась управлять ТВ через произвольные, а не заранее записанные командыТакой технология должна была быть изначально
Благодаря интеграции нейросети YandexGPT 4, виртуальный ассистент теперь может обрабатывать команды, которым её не обучали заранее, и понимать многосоставные запросы, что делает взаимодействие с контентом проще и интуитивнее.
Смарт-функции позволяют «Алисе» анализировать контекст экрана, разбивать сложные запросы на этапы и использовать уже известные сценарии для выполнения новых команд.
Например, теперь пользователь может попросить: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится матч», — и ассистент выполнит запрос, комбинируя знакомые действия, такие как проверка времени окончания и установка таймера.
Улучшения также коснулись взаимодействия с контентом.
Например, чтобы добавить фильм в «Буду смотреть», больше не нужно давать отдельные команды на поиск. Теперь достаточно одного запроса. Кроме того, «Алиса» может одновременно выполнять разные задачи, такие как изменение громкости и запуск нового видео.