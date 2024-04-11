«Алисе» добавили интеллекта и анонсировали платную версию

Опубликовано 11 апреля 2024, 20:12
1 мин.
«Алисе» добавили интеллекта и анонсировали платную версиюГолосового помощника
В «Яндексе» рассказали о запуске обновленной версии голосового ассистента «Алиса» со встроенным ИИ
Компания «Яндекс» представила улучшенную версию виртуального помощника «Алиса», использующего нейросеть YandexGPT. Теперь «Алиса» способна объяснять сложные понятия простым языком и предлагать идеи в разговорах, удерживая контекст обсуждения.
Ранее «Алиса» могла ответить на 60% вопросов, но теперь помощник может обрабатывать до 95% запросов и даже указывать источники информации. Новая функция также позволяет «Алисе» создавать новый контент, отвечая на вопросы пользователей.
Появился отдельный чат с «Алисой», который можно синхронизировать между разными устройствами, а также возможность пользоваться самой мощной версией помощника, «Алиса Про», предназначенной для решения творческих задач.
Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов