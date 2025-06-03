«Алису» в Яндекс Браузере научат бронировать отели и рестораны

«Яндекс» собирается добавить в голосового помощника «Алису» новые возможности искусственного интеллекта прямо в свой браузер. Новый функционал появится в бета-версии браузера уже этим летом, сообщил представитель компании. Такой шаг сделает работу с помощником более удобной и эффективной.

Теперь «Алиса» сможет не только искать и анализировать информацию, но и взаимодействовать с сайтами. Например, если пользователь захочет записаться к врачу или забронировать столик в ресторане, помощник сам найдёт нужную форму на сайте, заполнит её и отправит заявку. Это сильно упрощает жизнь и экономит время.

Подобные ИИ-агенты уже работают в сервисах «Еда» и «Маркет», где смогли ускорить обработку запросов клиентов на 10-15 процентов, отметил представитель «Яндекса». Благодаря этому опыт взаимодействия с сервисами стал быстрее и удобнее для пользователей.