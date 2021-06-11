Алкоголь оказался одной из причин болезни суставов

Так, согласно опубликованным данным, алкоголь способствует росту частоты и тяжести разновидности артрита — подагры, что приводит к ощущению внезапной сильной боли в суставах. В этой связи специалисты советуют не пить спиртные напитки несколько дней каждую неделю. Помимо алкоголя негативное влияние на артрит, как выяснилось, оказывают и сладкие газированные напитки.

Ученые объяснили, что алкоголь выступает своего рода «спусковым крючком» для приступа подагры. Кроме того, спиртные напитки увеличивают вероятность развития болезни и в здоровом организме. В частности, исследователи пришли к выводу, что употребление пива способствует росту риска развития подагры сильнее, чем другие напитки.