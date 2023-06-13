Алкоголь ускорил развитие старческой деменции

Эксперименты проводились на мышиной модели, которая предрасположена к данному нейродегенеративному заболеванию. Оказалось, что многократная алкогольная интоксикация приводит к ухудшению когнитивных функций на два месяца раньше, чем обычно.

Более того, у людей, злоупотребляющих алкоголем, развитие деменции может начаться на несколько лет раньше.

В рамках эксперимента учёные использовали грызунов с трёмя генетическими вариантами, которые увеличивают риск развития болезни Альцгеймера. Эти мыши были подвергнуты воздействию алкоголя в течение нескольких месяцев, при этом дозы имитировали уровень потребления спиртного у людей с алкогольной зависимостью.

Результаты показали, что по сравнению с мышами из контрольной группы, животные, подвергшиеся воздействию алкоголя, проявляли ухудшение способности к обучению, запоминанию пространственных паттернов и снижение когнитивных функций на более раннем этапе, чем обычно.

Ученые планируют продолжить исследование и выяснить, как употребление алкоголя влияет на возникновение и прогрессирование болезни Альцгеймера у людей, не имеющих генетической предрасположенности к данному заболеванию.