Алкогольные магазины Москвы на время нерабочей недели из-за COVID-19 закроют

Оказалось, что власти столицы уже уведомили продавцов таких магазинчиков о том, что они будут вынуждены приостановить свою работу в нерабочие дни. При этом часть из них уже готовятся расширить ассортимент, чтобы не попасть под ограничения.

Причиной для них называется положение указа мэра Сергея Собянина. Согласно нему, напомним, магазины должны приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости меньше 30%.

Что интересно, во время локдауна 2020 года алкомаркеты спокойно работали. Хотя тогда ограничения и положения были схожими.

Напомним, что изначально о нерабочих днях заговорила вице-премьер Татьяна Голикова — именно она в середине октября предложила объявить о том, что устроить их стоит в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.