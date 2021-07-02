Аллергики оказались более защищенными от COVID-19

“От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией. С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения”, — поделился эксперт.

Помимо прочего Хаитов рассказал, что зарубежные ученые установили, что даже для людей, страдающих от аллергической бронхиальной астмы, при COVID-19 не увеличивается вероятность тяжелого течения болезни.

Ранее врач-инфекционист Оксана Станевич рассказала, что тяжелое течение коронавирусной инфекции — вещь непредсказуемая, и столкнуться с ней может каждый.