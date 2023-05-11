Аллергию у детей научились лечить при помощи арахисового пластыря

Пластырь, который содержит небольшую дозу арахисового белка и наклеивается между лопатками, прошёл третью фазу клинических испытаний под руководством Мэтью Гринхоута из Университета Колорадо.

Само исследование было проведено в восьми странах и включало 362 пациента младше четырёх лет.

По результатам испытаний, 67% детей, которые использовали арахисовый пластырь в течение года, смогли безопасно употреблять от одного до четырёх арахисовых ореха. В контрольной группе, где дети использовали пластырь без аллергена, такого результата достигли лишь 33,5% участников.

Несмотря на некоторые побочные эффекты, включая покраснение, зуд и отёк на месте наклеивания пластыря, учёные подчеркивают безопасность метода.

Отмечено также, что у одного ребёнка произошел отек тканей вокруг глаз, а 7,8% участников испытательной группы столкнулись с анафилаксией, которую исследователи связали с использованием пластыря.