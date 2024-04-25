Алмазная пыль заменит контрастное вещество для МРТ

Исследователи из Германии изучали алмазные частицы для доставки лекарств в опухоли. Они заметили, что пыль светится на МРТ даже спустя несколько дней после помещения в организм. Дальнейшие эксперименты показали, что алмазная пыль остается в кровеносных сосудах и не проникает в ткани, в отличие от гадолиния.

Ученым предстоит выяснить причину свечения алмазной пыли и ее безопасность для организма. Если пыль окажется безвредной, то она может стать новым контрастным материалом для МРТ.