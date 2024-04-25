Алмазная пыль заменит контрастное вещество для МРТ

Опубликовано 25 апреля 2024, 22:09
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Алмазная пыль заменит контрастное вещество для МРТКоторое накапливается в организме
Ученые случайно открыли, что алмазная пыль светится при МРТ-исследовании. Это может стать безопасной альтернативой контрастному препарату на основе гадолиния. Сейчас при МРТ используют гадолиний, который накапливается в организме и может вызывать побочные эффекты.
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Исследователи из Германии изучали алмазные частицы для доставки лекарств в опухоли. Они заметили, что пыль светится на МРТ даже спустя несколько дней после помещения в организм. Дальнейшие эксперименты показали, что алмазная пыль остается в кровеносных сосудах и не проникает в ткани, в отличие от гадолиния.
Ученым предстоит выяснить причину свечения алмазной пыли и ее безопасность для организма. Если пыль окажется безвредной, то она может стать новым контрастным материалом для МРТ.