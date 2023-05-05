Альпийские ледники начали таять с огромной скоростью. Учёные рассказали, чем это грозит

Речь идёт о беспозвоночных животных, в частности, таких как мошка и веснянка, которые являются важной составляющей в пищевых цепочках и в целом для функционирования и целостности всей альпийский экосистемы. Но они быстро вымрут из-за лишения привычной среды обитания и от температуры талых вод.

«Эти мелкие животные отличаются уникальным генетическим разнообразием. Их часто упускают из виду, потому что они маленькие и не особенно харизматичные. Но они являются частью пищевых сетей и участвуют в жизненно важных экосистемных процессах», — прокомментировал научную дискуссию профессор пресноводной биологии Копенгагенского университета в Дании Дин Якобсен.