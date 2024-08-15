Алтарный камень таинственного Стоунхенджа оказался родом из Шотландии

Как заявлено в совместном пресс-релизе учёных, их открытие опровергает теорию о том, что Алтарный камень имеет уэльское происхождение. Состав шеститонного камня связан с красными песчаниками Оркадского бассейна на северо-востоке Шотландии. Песчаник содержит зёрна различных минералов. Исследователи проанализировали возраст и химический состав зёрен циркона, апатита и рутила в двух фрагментах Алтарного камня и подтвердили химическое сходство с песчаниками из Оркадской котловины.

Это говорит о том, что материал для Алтарного камня добывался не на месте расположения Стоунхенджа, в Солсбери, а как раз в Шотландии. Но тогда необходимо ставить вопрос о транспортировке такого огромного груза: как в древности удалось перевести столь тяжёлый камень на колоссальное расстояние — 700-750 км.

Учёные считают, что Алтарный камень был доставлен в Уэльс морем. Разумеется, теперь нужно ответить на вопрос, на каких кораблях это могли сделать строители Стоунхенджа.

«Эта находка радикально изменяет наше понимание доисторических связей и технологий неолитической Британии», — заявил профессор изотопной геологии Университета Кертина и соавтор исследования Крис Киркланд.

До этого исследователь из Даремского университета в Великобритании, доктор Брайан Джон заявил, что голубые валуны, из которых построен Стоунхендж, не доставлялись людьми: «транспортом» для них служил растаявший ледник. Об этом свидетельствуют характерные плоские грани с закруглёнными краями, образующиеся при переворачивании камней по ходу движения ледника.