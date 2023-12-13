Альянс Salesforce и Apple: новый опыт обмена деловыми сообщениями и «AR-чудеса»

Это, для начала, означает, что клиенты могут беспрепятственно общаться со службой поддержки, получать персональные рекомендации, назначать встречи, совершать покупки с помощью Apple Pay и многое другое - и все это в приложении Messages. Агенты службы поддержки могут управлять этими разговорами в Salesforce Service Cloud, обеспечивая плавное и непрерывное взаимодействие, даже если клиент уходит и возвращается.

Кроме того, Salesforce использует технологию AR от Apple, что позволяет расширить возможности команд выездного обслуживания. Специалисты на местах могут использовать дополненную реальность для создания детальных 3D-рендеров, измерения пространства и нанесения объектов на карту.

В качестве вишенки на торте Salesforce разрабатывает новый виджет для iOS специально для специалистов по обслуживанию на местах.