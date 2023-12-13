Наука и технологии
20:18, 13 декабря 2023
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Альянс Salesforce и Apple: новый опыт обмена деловыми сообщениями и «AR-чудеса»

Все ради клиентов

Salesforce и Apple объявили о новой волне сотрудничества, направленную на преобразование взаимодействия с клиентами и выездного обслуживания. Salesforce интегрирует свой Service Cloud с Apple Messages for Business. И это не все.

Альянс Salesforce и Apple: новый опыт обмена деловыми сообщениями и «AR-чудеса»

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Это, для начала, означает, что клиенты могут беспрепятственно общаться со службой поддержки, получать персональные рекомендации, назначать встречи, совершать покупки с помощью Apple Pay и многое другое - и все это в приложении Messages. Агенты службы поддержки могут управлять этими разговорами в Salesforce Service Cloud, обеспечивая плавное и непрерывное взаимодействие, даже если клиент уходит и возвращается.

Кроме того, Salesforce использует технологию AR от Apple, что позволяет расширить возможности команд выездного обслуживания. Специалисты на местах могут использовать дополненную реальность для создания детальных 3D-рендеров, измерения пространства и нанесения объектов на карту.

В качестве вишенки на торте Salesforce разрабатывает новый виджет для iOS специально для специалистов по обслуживанию на местах.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Apple
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