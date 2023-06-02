Алжир планирует подключиться к российской банковской системе

Россия и Алжир работают над возможностью подключения Алжира к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Центрального банка. Об этом заявил глава комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнёрами в Алжире Московской торгово-промышленной палаты, Дмитрий Шатунов. Он отметил, что обе стороны активно обсуждают механизм перевода денег между банками двух стран. По словам Шатунова, Алжир проявляет большой интерес к сотрудничеству и готов идти на переговоры.

Шатунов также отметил, что пока ещё рано говорить о конкретных результатах совместной работы. Этот процесс требует времени и проработки со стороны обеих стран. Он предположил, что первые результаты могут появиться не раньше, чем через год.

Соединение Алжира с российской системой SWIFT имеет большое значение для обоих стран. Это позволит облегчить перевод денежных средств между алжирскими и российскими банками, упростить финансовые операции и способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества. Несмотря на то, что процесс только начинается, стороны выражают готовность и интерес к дальнейшему сотрудничеству.