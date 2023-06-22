Amazfit анонсировала свои первые беговые часы со встроенным ИИ-тренером

Устройства оборудованы двухдиапазонными GPS-антеннами MaxTrack с высокой точностью позиционирования. При этом они также оснащены ПО Track Run для отслеживания времени, расстояния и темпа бега.

Встроенный ИИ-тренер может помочь с рекомендациями для тренировок, а встроенные функции отслеживания пульса и качества сна сделают процесс тренинга и отдыха ещё более комфортным.

Оба устройства имеют защиту от влаги и пыли, а также могут погружаться на глубину до 5 ATM. В часах имеется аккумулятор на 440 мАч, благодаря которым они могут прожить от одного заряда до 14 дней.