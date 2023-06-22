Amazfit анонсировала свои первые беговые часы со встроенным ИИ-тренером

Amazfit анонсировала свои первые беговые часы со встроенным ИИ-тренеромА вот это уже интересный вариант
Amazfit Cheetah и Amazfit Cheetah Pro — первые умные часы бренда, разработанные специально для любителей бега.
Устройства оборудованы двухдиапазонными GPS-антеннами MaxTrack с высокой точностью позиционирования. При этом они также оснащены ПО Track Run для отслеживания времени, расстояния и темпа бега.
Встроенный ИИ-тренер может помочь с рекомендациями для тренировок, а встроенные функции отслеживания пульса и качества сна сделают процесс тренинга и отдыха ещё более комфортным.
Оба устройства имеют защиту от влаги и пыли, а также могут погружаться на глубину до 5 ATM. В часах имеется аккумулятор на 440 мАч, благодаря которым они могут прожить от одного заряда до 14 дней.
Amazfit Cheetah имеет 35-миллиметровый корпус с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем и весом 49 г. Pro-версия, в свою очередь, может похвастаться 37-миллиметровым корпусом и 1,45-дюймовым AMOLED-дисплеем, а также весом в 43 г.
Цена новинок $230 и $300 соответственно.