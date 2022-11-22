00:18, 22 ноября 2022
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Amazfit объявил скидки на умные часы в честь «Чёрной пятницы»Продлится акция с 21 по 30 ноября
До крупнейшей распродажи года осталась пара дней. Но российский офис Amazfit решил не ждать и объявил о ней раньше, запустив акцию в честь этого события.
В период с 21 по 30 ноября 2022 года компания снизила цены на самые популярные модели. Размер скидок достигает 40%!
Так, например, Amazfit GTS 2 с AMOLED-дисплеем и оптическим датчиком нового поколения BioTracker 4.0 можно купить за 12 990 рублей вместо привычных 13 990. Та же цена и на квадратные GTR 4.
В свою очередь GTR 3 Pro можно приобрести и на 2000 рублей дешевле прежнего — за 11 990 рублей вместо 13 990.
Акция будет действовать в магазинах МегаФон, DNS и Связной.