Amazfit представила часы с вычислением количества подкожного жира и мышц

Эти часы оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей и яркостью до 1500 нит. Однако самое удивительное — это их способность измерять состав тела, включая подкожный жир и мышечную массу.

Часы работают на аккумуляторе ёмкостью 475 мАч, который обеспечивает до 14 дней работы в обычном режиме. Если активировать режим энергосбережения, устройство может проработать до 25 дней.

С другой стороны, с постоянно активным двухдиапазонным GPS время работы сокращается до 26 часов.

Amazfit Balance доступны в двух цветовых вариантах: Midnight и Sunrise Grey. Оба варианта весят 35 граммов без ремешка и имеют среднюю рамку из алюминиевого сплава. Цена часов составляет €249,90.