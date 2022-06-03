Amazfit представила новые «умные» часы дешевле 4 тысяч рублей

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Amazfit представила новые «умные» часы дешевле 4 тысяч рублейИ да, речь о продолжении легендарных Amazfit Bip
Одними из самых первых смарт-часов Amazfit, которые стали культовыми, была модель Bip. И вот, наконец-то, компания анонсировала третье поколение девайса — Amazfit Bip 3.
Пока что устройство дебютировало лишь в Бразилии. Но уже совсем скоро можно ожидать мировой премьеры новинки.
Девайс оснастили 1,69-дюймовым IPS-дисплеем, датчиками сердцебиения и уровнем кислорода в крови. Но что ещё более интересно, Bip 3 получили полноценный GPS-модуль. С учётом того, что за девайс просят всего 58 долларов (3600 рублей), это очень важное и неожиданное нововведение.
Из прочего стоит отметить автономность в две недели, способность отслеживать до 60 различных спортивных нагрузок и, разумеется, встроенный шагомер.