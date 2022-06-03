Amazfit представила новые «умные» часы дешевле 4 тысяч рублей

Девайс оснастили 1,69-дюймовым IPS-дисплеем, датчиками сердцебиения и уровнем кислорода в крови. Но что ещё более интересно, Bip 3 получили полноценный GPS-модуль. С учётом того, что за девайс просят всего 58 долларов (3600 рублей), это очень важное и неожиданное нововведение.