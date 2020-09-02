Amazfit создала конкурента недорогому браслету Xiaomi Mi Band 5

Также первый браслет от Amazfit будет оснащаться датчиком отслеживания пульса и уровня насыщения крови кислородом, анализировать качество и продолжительность сна, а также производить мониторинг уровня стресса, предлагать дыхательные упражнения и отслеживать женский цикл. В устройстве будет иметься и 11 различных спортивных режимов.

Единственное, что может расстроить фанатов подобного рода девайсов, так это цена — Amazfit Band 5 будет продаваться по цене 50 долларов или 3,6 тыс рублей. Старт продаж новинки намечен уже на 30 сентября 2020 года.