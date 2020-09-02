Amazfit создала конкурента недорогому браслету Xiaomi Mi Band 5
Отличительной особенностью Amazfit Band 5, судя по странице продукта в интернет-магазине, станет наличие голосового помощника Amazon Alexa. Нечто подобное было еще в Mi Band 4, правда, тогда функция работала лишь на территории Китая, в то время как Alexa должна стать международным ассистентом. К слову, с ее помощью можно будет устанавливать будильник, таймер, создавать списки покупок и делать многое другое.
Также первый браслет от Amazfit будет оснащаться датчиком отслеживания пульса и уровня насыщения крови кислородом, анализировать качество и продолжительность сна, а также производить мониторинг уровня стресса, предлагать дыхательные упражнения и отслеживать женский цикл. В устройстве будет иметься и 11 различных спортивных режимов.
Единственное, что может расстроить фанатов подобного рода девайсов, так это цена — Amazfit Band 5 будет продаваться по цене 50 долларов или 3,6 тыс рублей. Старт продаж новинки намечен уже на 30 сентября 2020 года.