Amazon, Bluehost и прочие: Роскомнадзор перечислил зарубежные компании, которые будут обязаны открыть российские офисы

Amazon, Bluehost и прочие: Роскомнадзор перечислил зарубежные компании, которые будут обязаны открыть российские офисыРанее в их числе уже оказались AliExpress и Википедия
Роскомнадзор опубликовал расширенный список зарубежных компаний, включённых в требования закона о «приземлении».
Так, теперь в него входят ещё и 12 новых провайдеров веб-хостинга, включая Amazon Web Services, Network Solutions, HostGator.com и GoDaddy.com.
Это означает, что компании, попавшие в список, должны создать филиал или представительство в России, зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора и разместить на своём сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.
Ранее Роскомнадзор уже наложил подобные обязательства на AliExpress и Wikimedia Foundation Inc., головную компанию веб-энциклопедии Википедия.
Данные меры являются частью законодательных требований, направленных на контроль и регулирование деятельности зарубежных компаний в России.