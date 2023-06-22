Amazon, Bluehost и прочие: Роскомнадзор перечислил зарубежные компании, которые будут обязаны открыть российские офисы

Так, теперь в него входят ещё и 12 новых провайдеров веб-хостинга, включая Amazon Web Services, Network Solutions, HostGator.com и GoDaddy.com.

Это означает, что компании, попавшие в список, должны создать филиал или представительство в России, зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора и разместить на своём сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Ранее Роскомнадзор уже наложил подобные обязательства на AliExpress и Wikimedia Foundation Inc., головную компанию веб-энциклопедии Википедия.

Данные меры являются частью законодательных требований, направленных на контроль и регулирование деятельности зарубежных компаний в России.