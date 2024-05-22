Amazon инвестирует миллиарды евро в развитие центров данных в Испании

Амазон уже имеет три центра данных в Арагоне и планировал инвестировать 2,5 миллиарда евро в этот регион в 2021 году. Новое вложение обещает создать около 17 500 рабочих мест в местных компаниях.

Глава регионального правительства Хорхе Аксон подчеркнул, что это будет крупнейшее вложение компании в истории Арагона и позволит региону занять ведущее положение в мировом технологическом развитии.

Amazon, изначально позиционировался как интернет-магазин, теперь доминирует в области облачных вычислений, однако ее конкуренты, такие как Microsoft и Google, также активно развиваются в этой сфере.