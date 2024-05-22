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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 23:24
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Amazon инвестирует миллиарды евро в развитие центров данных в Испании

В регионе Арагон
Амазонка, крупнейшая американская технологическая компания, сообщила о планах инвестировать 15,7 миллиарда евро в расширение центров обработки данных в регионе Арагон в Испании. Это решение приходит вслед за предыдущими анонсами компании об инвестициях в Германии и Франции на развитие облачной инфраструктуры.
Amazon инвестирует миллиарды евро в развитие центров данных в Испании

© Ferra.ru

Амазон уже имеет три центра данных в Арагоне и планировал инвестировать 2,5 миллиарда евро в этот регион в 2021 году. Новое вложение обещает создать около 17 500 рабочих мест в местных компаниях.

Глава регионального правительства Хорхе Аксон подчеркнул, что это будет крупнейшее вложение компании в истории Арагона и позволит региону занять ведущее положение в мировом технологическом развитии.

Amazon, изначально позиционировался как интернет-магазин, теперь доминирует в области облачных вычислений, однако ее конкуренты, такие как Microsoft и Google, также активно развиваются в этой сфере.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#AMAZON
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#облачное хранилище