Amazon начал чаще использовать железную дорогу и морские перевозки ради экологии

15:32, 09 декабря 2023
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Amazon начал чаще использовать железную дорогу и морские перевозки ради экологииИ ради эффективности
Интернет-гигант Amazon начал всё чаще обращаться к услугам железнодорожных и морских перевозок в Европе. По официальным заявлениям компании, таким образом значительно сокращаются выбросы СО2. Но дело и в эффективности.
Аналитики Amazon подсчитали, что в силу географии и ландшафта Европы железнодорожное сообщение и короткие морские пути позволяют быстрее доставлять товары и в целом логистика становится более эффективной. Поэтому на такие виды транспортировки уже приходится 50% европейских перевозок.
Amazon обращается к известным европейским операторам: Cargo Beamer, Viia, Mercitalia Group, Grimaldi, Stena Line и DFDS и другим.
Источник:Retail Loyalty
Автор:Андрей КадуковТеги:
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