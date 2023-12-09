Amazon начал чаще использовать железную дорогу и морские перевозки ради экологии

Аналитики Amazon подсчитали, что в силу географии и ландшафта Европы железнодорожное сообщение и короткие морские пути позволяют быстрее доставлять товары и в целом логистика становится более эффективной. Поэтому на такие виды транспортировки уже приходится 50% европейских перевозок.

Amazon обращается к известным европейским операторам: Cargo Beamer, Viia, Mercitalia Group, Grimaldi, Stena Line и DFDS и другим.