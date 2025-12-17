Наука и технологии
Amazon начал переговоры об инвестициях в OpenAI

Сделка может оценить компанию выше $500 млрд
Amazon ведет переговоры о вложениях в OpenAI, разработчика ChatGPT. По данным источников, потенциальная сделка может привести к оценке компании более чем в 500 млрд долларов. Обсуждение проходит на фоне подготовки OpenAI к возможному первичному размещению акций, которое в перспективе может оценить бизнес почти в 1 трлн долларов.
Объем инвестиций со стороны Amazon предварительно оценивается примерно в 10 млрд долларов. При этом параметры сделки остаются предметом обсуждения и могут измениться. Интерес Amazon отражает расширение партнерств OpenAI после завершения ключевых договоренностей с Microsoft.

Microsoft владеет 27 процентами OpenAI и имеет эксклюзивное право продавать ее модели своим облачным клиентам.

Также сообщается, что OpenAI может использовать чипы Amazon Trainium для обучения и работы моделей.

