Amazon начал переговоры об инвестициях в OpenAI

Объем инвестиций со стороны Amazon предварительно оценивается примерно в 10 млрд долларов. При этом параметры сделки остаются предметом обсуждения и могут измениться. Интерес Amazon отражает расширение партнерств OpenAI после завершения ключевых договоренностей с Microsoft.

Microsoft владеет 27 процентами OpenAI и имеет эксклюзивное право продавать ее модели своим облачным клиентам.

Также сообщается, что OpenAI может использовать чипы Amazon Trainium для обучения и работы моделей.