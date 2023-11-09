06:45, 09 ноября 2023
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Amazon начал разработку своего ИИ. Компания не боится «инвестировать миллионы»И может даже обогнать ChatGPT
Amazon вложит миллионы долларов в разработку своей модели ИИ «Олимп». Amazon подтвердил слухи о разработке новой «амбициозной» модели ИИ под названием Olympus. Компания уже вложила в разработку «миллионы долларов».
Подразделение разработки Olympus возглавил бывший руководитель работ над ассистентом Alexa Рохит Прасад. Обучаемая модель ИИ от Amazon обещает быть одним из лучших решений на рынке, так как имеет 2 трлн параметров. Для сравнения, нейросеть GPT-4, на которой работает чат-бот ChatGPT, имеет 1 трлн параметров.
Подробной информации об Olympus не много. Как заявляет сам Amazon, новый ИИ поможет сделать предложения на Amazon Web Services более привлекательными.
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги: