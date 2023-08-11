20:59, 11 августа 2023
1 мин.
Amazon начал штрафовать сотрудников за постоянное нахождение на «удалёнке»Если они приходят в офис меньше трёх дней в неделю
Американский IT-гигант Amazon начал штрафовать сотрудников за предпочтение офису удалённой работы.
Сотрудникам, появлявшимся в офисе меньше трёх дней в неделю в течение пяти или более из последних восьми недель, начали приходить электронные письма, что их рабочее место «в настоящее время не соответствует ожиданиям» работодателя.
Но некоторе получали их по ошибке. В таком случае отдел кадров предлагал сотруднику уточнить своё регулярное присутствие в офисе.
В чём заключается штраф, не уточняется, но некоторых сотрудников такие сообщения разозлили.