Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2025, 19:30
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Amazon начал закрывать «обычные» магазины, чтобы завлечь покупателей в бесконтактные

Бизнес раскритиковал такие стремления
Издание Quartz со ссылкой на новый отчёт газеты The Wall Street Journal сообщило, что техногигант Amazon сократил штат сотрудников «физических» розничных магазинов Amazon Go на 50%, процесс длится с 2023 года. И делается это якобы для того, чтобы завлечь покупателей в магазины, где люди могут расплачиваться электронными деньгами без контактирования с персоналом.
Amazon начал закрывать «обычные» магазины, чтобы завлечь покупателей в бесконтактные
© Simon Bak / Unsplash

Владельцы крупных торговых сетей раскритиковали такое отношение руководства Amazon к «умным» технологиям. «Я не думаю, что они действительно понимают, что такое розничная торговля», — заявил газете Ник Эгеланиан, президент компании SiteWorks Retail, занимающейся консультациями в области розничной торговли. Глава розничного гиганта Phillips Edison & Co. Джефф Эдисон подчеркнул, что «управлять складами и эффективно отгружать товары — это не то же самое, что поприветствовать покупателя и сказать: "могу я вам помочь?"».

Эксперт иронично подчеркнул, что Amazon неспособен реализовать успешную розничную торговлю, поэтому делает ставку на современные технологии, но с тем же успехом.

«Они продолжают тестировать эти концепции, думая, что одна из них вызовет большой интерес у потребителя. Но можете ли вы вспомнить примеры, когда они действительно хорошо работали с розничной торговлей? Я не могу», — отметил Эдисон.

Источник:Quartz
Автор:Андрей Кадуков
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