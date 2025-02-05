Amazon начал закрывать «обычные» магазины, чтобы завлечь покупателей в бесконтактные

Владельцы крупных торговых сетей раскритиковали такое отношение руководства Amazon к «умным» технологиям. «Я не думаю, что они действительно понимают, что такое розничная торговля», — заявил газете Ник Эгеланиан, президент компании SiteWorks Retail, занимающейся консультациями в области розничной торговли. Глава розничного гиганта Phillips Edison & Co. Джефф Эдисон подчеркнул, что «управлять складами и эффективно отгружать товары — это не то же самое, что поприветствовать покупателя и сказать: "могу я вам помочь?"».

Эксперт иронично подчеркнул, что Amazon неспособен реализовать успешную розничную торговлю, поэтому делает ставку на современные технологии, но с тем же успехом.

«Они продолжают тестировать эти концепции, думая, что одна из них вызовет большой интерес у потребителя. Но можете ли вы вспомнить примеры, когда они действительно хорошо работали с розничной торговлей? Я не могу», — отметил Эдисон.