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Amazon начала блокировать китайские бренды из-за фейковых отзывов

Это напрямую нарушало правила платформы
В сети появились сведения о массовых блокировках в крупнейшем интернет-магазине США — Amazon. Под «санкции» попали около 600 китайских брендов.
Amazon начала блокировать китайские бренды из-за фейковых отзывов

Причиной бана стали неоднократные и сознательные нарушение правил американского гиганта, сообщает The Verge. Основные претензии со стороны Amazon касались манипулирование отзывами.

Наши клиенты полагаются на достоверность отзывов о продуктах, принимая решения о покупке. У нас есть чёткие правила как для поставщиков, так и для партнёров по продажам, которые запрещают злоупотребления.

Amazon

Что интересно, вечная блокировка коснулась 3 тыс аккаунтов, которые занимались продажей товаров более 600 китайских производителей. При этом способны «накрутки» положительных отзывов разнились от аккаунта к аккаунту.

На данный момент нет точной информации, каких именно компаний коснулась волна банов на Amazon.