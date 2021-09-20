Amazon начала блокировать китайские бренды из-за фейковых отзывов

Что интересно, вечная блокировка коснулась 3 тыс аккаунтов, которые занимались продажей товаров более 600 китайских производителей. При этом способны «накрутки» положительных отзывов разнились от аккаунта к аккаунту.

На данный момент нет точной информации, каких именно компаний коснулась волна банов на Amazon.