Amazon начала блокировать китайские бренды из-за фейковых отзывов

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Amazon начала блокировать китайские бренды из-за фейковых отзывовЭто напрямую нарушало правила платформы
В сети появились сведения о массовых блокировках в крупнейшем интернет-магазине США — Amazon. Под «санкции» попали около 600 китайских брендов.
Причиной бана стали неоднократные и сознательные нарушение правил американского гиганта, сообщает The Verge. Основные претензии со стороны Amazon касались манипулирование отзывами.
Наши клиенты полагаются на достоверность отзывов о продуктах, принимая решения о покупке. У нас есть чёткие правила как для поставщиков, так и для партнёров по продажам, которые запрещают злоупотребления.
Amazon
Что интересно, вечная блокировка коснулась 3 тыс аккаунтов, которые занимались продажей товаров более 600 китайских производителей. При этом способны «накрутки» положительных отзывов разнились от аккаунта к аккаунту.
На данный момент нет точной информации, каких именно компаний коснулась волна банов на Amazon.