Amazon начнет тестировать материал для удаления углерода, созданный ИИ

Материал напоминает губку на атомном уровне. Он имеет поры определенного размера, которые эффективно взаимодействуют с углекислым газом, не влияя на другие вещества. Этот инновационный фильтр может стать важным шагом в борьбе с углеродными выбросами.

Одним из преимуществ нового материала является его стоимость. Ожидается, что его использование в дата-центрах будет стоить лишь около 10% от стоимости аренды чипа GPU для обучения ИИ — значительно дешевле, чем традиционные углеродные компенсации.

Проект реализуется в рамках партнёрства между Amazon Web Services (AWS) и Orbital Materials. Уже в 2025 году материал будет протестирован в одном из дата-центров Amazon. В будущем компания надеется применить его для решения проблем с водоснабжением и охлаждением чипов в дата-центрах.