Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 10:30
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Amazon начнет тестировать материал для удаления углерода, созданный ИИ

Он снизит выбросы в дата-центрах
Компания Amazon планирует в 2025 году протестировать инновационный материал для удаления углерода в одном из своих дата-центров. Особенность проекта в том, что сам материал был разработан искусственным интеллектом (ИИ) стартапа Orbital Materials, сообщил его генеральный директор Джонатан Годвин.
Amazon начнет тестировать материал для удаления углерода, созданный ИИ

© Ferra.ru

Материал напоминает губку на атомном уровне. Он имеет поры определенного размера, которые эффективно взаимодействуют с углекислым газом, не влияя на другие вещества. Этот инновационный фильтр может стать важным шагом в борьбе с углеродными выбросами.

Одним из преимуществ нового материала является его стоимость. Ожидается, что его использование в дата-центрах будет стоить лишь около 10% от стоимости аренды чипа GPU для обучения ИИ — значительно дешевле, чем традиционные углеродные компенсации.

Проект реализуется в рамках партнёрства между Amazon Web Services (AWS) и Orbital Materials. Уже в 2025 году материал будет протестирован в одном из дата-центров Amazon. В будущем компания надеется применить его для решения проблем с водоснабжением и охлаждением чипов в дата-центрах.