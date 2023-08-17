Amazon начнёт массовое внедрение оплаты ладонью

По данным WSJ, уже к 2024 году такая оплата будет доступна в более чем 500 магазинах Whole Foods. Кроме того, Amazon планирует внедрить технологию в различных заведениях, включая стадионы, аэропорты и даже в некоторых кофейнях Starbucks.

Этот шаг является частью стратегии компании по активному расширению биометрических платежей и составлению конкуренции таким гигантам, как Apple и Google.

Несмотря на то, что Amazon до сих пор не смогла стать ключевым игроком на рынке платёжных услуг, компания надеется, что их новый платёжный сервис Amazon One принесёт успех.

В качестве доказательства потенциала новой системы оплаты, Amazon отмечает, что пользователи уже совершили более 3 млн платежей с помощью своих ладоней, и при этом не было ни одного случая ошибочной идентификации пользователя.