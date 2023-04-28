Amazon объявил о полном отключении своих фитнес-трекеров Halo

Всем пользователям оригинальных и считавшихся эффективными фитнес-трекеров Halo Band без дисплея, Halo View с AMOLED-экраном и других гаджетов линейки будут возвращены деньги за весь период оплаты, также перестанет списываться регулярная подписка. О причинах Amazon не сообщает, но предположительно это экономическая «турбулентность», из-за которой в 2022 году компания отказалась даже от такого, казалось бы, перспективного голосового помощника, как Alexa.

«Мы понимаем, что эта новость может вас разочаровать. В ближайшие недели Amazon полностью вернёт деньги за покупки, сделанные в течение предыдущих 12 месяцев Amazon Halo View, Amazon Halo Band, Amazon Halo Rise и Amazon Halo Accessory Band. Кроме того, все неиспользованные предоплаченные суммы за подписку Halo будут возвращены на ваш первоначальный способ оплаты. Если у вас есть платная подписка, с сегодняшнего дня с вас больше не будет взиматься ежемесячная абонентская плата. Вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий», — выдержка из письма Amazon пользователям трекеров Halo.