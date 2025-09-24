Amazon оказался в суде из-за сложной отмены подписки Prime

Разбирательство проходит в федеральном суде Сиэтла и продлится около четырёх недель. Девять присяжных должны решить, нарушала ли Amazon закон о защите прав потребителей. В случае признания вины компания может столкнуться с выплатой миллиардных штрафов и компенсаций.

По данным FTC, Amazon легко подключала пользователей к Prime, но для отказа от услуги требовалось пройти несколько этапов, что занимало значительное время. Агентство утверждает, что руководители компании игнорировали предложения сотрудников упростить систему, так как это могло повлиять на доходы.

В суде должны выступить три топ-менеджера Amazon, которых обвиняют в разработке схемы, а также клиенты, испытавшие сложности с отменой подписки и возвратом средств. Ожидается, что на слушаниях выступят и сотрудники компании, ранее выражавшие недовольство методами работы.

Amazon настаивает, что процесс подписки и отмены соответствует требованиям, а клиенты дают согласие на подключение. Представители компании утверждают, что речь идёт о разногласиях по поводу оформления интерфейса, а не о нарушении закона.