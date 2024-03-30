Amazon отчитался об удалении со своего сайта 7 млн поддельных товаров

Специальное подразделение для борьбы с контрафактом Amazon создал в 2020 году, поскольку компания торгует не только своей продукцией, но преимущественно реализуемой сторонними продавцами. Согласно отчёту, в 2023 году в идентификацию и удаление контрафакта Amazon вложил $1,2 млрд, компания привлекла для этого 15 тысяч сотрудников.

По информации торгового гиганта, сотрудники выявляли подделки, в том чистое вручную, таким образом была выявлена 21 тысяча злоумышленников, торгующих контрафактом. На этих людей компания либо подала в суд, либо передала их данные полиции.

«Когда компании принимают решение продавать товары в нашем магазине, они верят, что мы обеспечим для них опыт продаж, свободный от конкуренции с недобросовестными участниками. Мы понимаем, что доверие клиентов трудно заслужить и легко потерять, именно поэтому доверие лежит в основе отношений, которые мы строим, и инноваций, которые мы внедряем от имени наших клиентов и партнёров по продажам», — заявил вице-президент Amazon по международным продажам партнёрских услуг Дхармеш Мехта.