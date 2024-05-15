Amazon откроет новый логистический центр

На предприятии будут работать 200 человек, сортируя и проверяя детали, которые затем отправятся на производственный объект Kuiper в Керклэнде для сборки спутников. Проект Kuiper призван обеспечить высокоскоростным интернетом районы с плохим интернет-соединением. Сеть будет состоять из более чем 3000 низкоорбитальных спутников.

Ранее в этом году Amazon уже открыла производственный объект в Керклэнде, где сейчас собирают спутники.

В целом, в штате Вашингтон Amazon активно развивает инфраструктуру Kuiper. В 2020 году компания открыла научно-исследовательский центр в Редмонде, а в 2022 — производственный объект в Керклэнде.