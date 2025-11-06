Amazon подала в суд на Perplexity из-за ИИ-покупок

Опубликовано 06 ноября 2025, 11:151 мин.
Amazon подала в суд на Perplexity из-за ИИ-покупокКомпанию обвиняют в несанкционированном доступе к аккаунтам
Amazon подала в суд на стартап Perplexity AI в США, обвинив компанию в скрытом доступе к аккаунтам покупателей и маскировке автоматических действий под действия человека. Иск касается функции «agentic» в браузере Comet, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) автоматически оформлять заказы от имени пользователей.
© Ferra.ru
Компания утверждает, что действия Perplexity представляют угрозу безопасности данных клиентов и нарушают правила платформы. Ранее Amazon требовала прекратить работу ИИ-агента на своей площадке, но стартап отказался выполнять требования, называя их попыткой ограничить выбор пользователей и инновации в сфере ИИ.
Perplexity позиционирует Comet AI как помощника для покупок и сравнения товаров, при этом данные пользователей хранятся локально и не передаются на серверы стартапа.