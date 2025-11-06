Amazon подала в суд на Perplexity из-за ИИ-покупок

Компания утверждает, что действия Perplexity представляют угрозу безопасности данных клиентов и нарушают правила платформы. Ранее Amazon требовала прекратить работу ИИ-агента на своей площадке, но стартап отказался выполнять требования, называя их попыткой ограничить выбор пользователей и инновации в сфере ИИ.

Perplexity позиционирует Comet AI как помощника для покупок и сравнения товаров, при этом данные пользователей хранятся локально и не передаются на серверы стартапа.