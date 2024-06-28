Amazon погнался за конкурентами: стоимость компании перевалила за $2 трлн

Опубликовано 28 июня 2024, 10:30
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Amazon погнался за конкурентами: стоимость компании перевалила за $2 трлнНа фоне продаж разработок ИИ
Акции американской компании Amazon резко выросли со $178 в начале июня до $194 за штуку на данный момент. На этом фоне компания заявила о преодолении рубежа капитализации в $2 трлн.
На данный момент рыночная стоимость Amazon зафиксирована на отметке $2,018 трлн. За счёт этого компания присоединилась к самым дорогим вендорам: Microsoft, Apple, Nvidia и Alphabet.
Рост Amazon объясняется ставкой на решения ИИ. Так, в феврале 2024 года Amazon приступила к тестированию чат-бота Rufus — помощника, дающего советы по покупкам и поиску нужных товаров, который является конкурентом ChatGPT. А в апреле подразделение разработки облачных сервисов Amazon Web Services сообщило о росте квартальных продаж на 17% год к году.