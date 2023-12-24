Amazon попыталась идти в ногу со временем, пока генеративный ИИ меняет облачные вычисления

Amazon попыталась идти в ногу со временем, пока генеративный ИИ меняет облачные вычисленияУ нее вполне это выходит
Некогда неприкасаемый титан облачных вычислений, Amazon Web Services (AWS) оказалась в неожиданной гонке с Microsoft и Google в сфере генеративного искусственного интеллекта. На своем ежегодном мероприятии в Лас-Вегасе AWS продемонстрировала масштабные усилия, чтобы наверстать упущенное, представив новые модели, работающие на базе ИИ, партнерские отношения и крупнейшие в истории технологические инвестиции в размере 4 миллиардов долларов в стартап Anthropic, занимающийся разработкой генеративного ИИ.
Аналитики считают, что AWS, несмотря на свое устойчивое доминирование, должна адаптироваться к эре генеративного ИИ, чтобы сохранить актуальность. Технология, хотя и впечатляющая, остается экспериментальной и дорогостоящей, поэтому усилия AWS по догоняющему развитию имеют решающее значение для долгосрочного выживания. В качестве символического жеста AWS приняла тысячи представителей стартапов на стадионе Las Vegas Raiders, подчеркнув свое стремление остаться в игре.
Смирившаяся AWS, которая раньше была невосприимчива к конкуренции, теперь осознает необходимость борьбы за бизнес на развивающейся арене облачных вычислений.