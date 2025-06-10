Amazon потратит $20 млрд на дата-центры

В рамках проекта планируется создать 1250 рабочих мест для специалистов высокой квалификации. Кроме того, компания рассчитывает, что тысячи других людей получат работу в смежных сферах, связанных с цепочкой поставок и обслуживанием инфраструктуры Amazon Web Services.

Первые участки под будущие кампусы уже определены — это округа Сейлем и Фолс в штате Пенсильвания. Именно здесь появятся новые объекты, которые станут частью глобальной инфраструктуры AWS. О сроках реализации проекта компания пока не сообщила.