Amazon представила собственный беспилотный автомобиль для роботакси будущего
При первом взгляде на автомобиль Zoox, бросается внешний вид транспортного средства: оно больше напоминает мини-автобус, чем обыкновенное авто. При этом внутреннее убранство очень сильно напоминает купе в поезде: также место на четверых — по два пассажира с каждой стороны.
Заявляется, что новый беспилотник способен передвигаться со скоростью до 120 км/ч, что позволяет использовать его даже в межгородских поездках. Ориентироваться в пространстве роботакси Zoox помогает стандартный набор датчиков: камеры, LIDAR и т.д, сообщает The Verge.
Разработчики отмечают, что последние несколько лет они потратили на обучение автомобиля передвигаться в любом направлении. Это также стало возможным благодаря тому, что новинка от Zoox может видеть и распознавать объекты на расстоянии до 150 метров и, как итог, предугадывать их поведение сильно заранее.
Сообщается, что автомобиль способен проехать от одного заряда до 16 часов. При этом, к сожалению, всё ещё нет никакой информации о старте продаж новинки. Также остаётся неизвестной и её цена.