Amazon представила собственный беспилотный автомобиль для роботакси будущего

Разработчики отмечают, что последние несколько лет они потратили на обучение автомобиля передвигаться в любом направлении. Это также стало возможным благодаря тому, что новинка от Zoox может видеть и распознавать объекты на расстоянии до 150 метров и, как итог, предугадывать их поведение сильно заранее.