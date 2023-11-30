Amazon представила собственный ИИ для генерации картинок по текстовому запросу с возможностью их редактирования

Этот инновационный инструмент теперь доступен для клиентов AWS на консоли Bedrock, позволяя создавать изображения с нуля или редактировать уже существующие.

Titan Image Generator отличается способностью производить большое количество реалистичных изображений студийного качества по низкой цене.

Он способен генерировать соответствующие изображения на основе сложных текстовых запросов, обеспечивая точную композицию объектов и минимизируя искажения. Это помогает снизить риск создания вредоносного контента и ограничить распространение дезинформации.

Пользователи, желающие отредактировать изображение, могут выделять области для добавления или удаления деталей.

Например, они могут заменить фон или поменять объект в руке субъекта. ИИ также может расширять границы изображения, добавляя искусственные детали, аналогично функции Generative Expand в Photoshop.