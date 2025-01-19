Amazon приостановил доставку посылок дронами из-за аварии БПЛА во время дождя

Как отмечает Bloomberg, в декабре два дрона Amazon MK30 разбились во время полётов в аэропорту Пендлтона, и один из них загорелся на земле. В результате исследования выяснилось, что причиной аварий стало программное обеспечение, которое «не учитывало особенности полёта дронов при дожде».

Чтобы решить эти проблемы, Amazon остановил доставку дронами в Техасе и Аризоне во избежание подобных аварий уже непосредственно при выполнении заказов. Компании требуется обновить программное обеспечение БПЛА.

Согласно Bloomberg, аварии не являются главной причиной приостановки доставки. Однако представитель Amazon не уточнил, какие ещё проблемы должны быть исправлены, прежде чем доставка будет возобновлена.

Как отмечает источник, дроны MK30 получили разрешение на эксплуатацию в октябре 2024 года. Эти устройства предназначены для доставки посылок клиентам в Техасе и Аризоне. В теории аппараты способны летать в небольшой дождь, но тесты опровергли это.